"Путин, вероятно, не согласится" - Reuters о предложении США о 30-дневном прекращении огня в Украине

Путин, вероятно, не согласится с предложением США о 30-дневном прекращении огня в Украине, сообщает Reuters.

По словам высокопоставленного российского источника, Москва рассматривает это как ловушку и считает, что любые соглашения должны учитывать ее военные достижения и предусматривать гарантии.

"Путину будет трудно согласиться на это в нынешнем виде. У него сильная позиция, потому что Россия наступает", - отметил анонимный источник.

По его словам, в Кремле опасаются, что без гарантий безопасности позиции Москвы ослабнут, а Запад возложит на нее ответственность за срыв перемирия.