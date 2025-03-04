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"Путин, вероятно, не согласится" - Reuters о предложении США о 30-дневном прекращении огня в Украине
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"Путин, вероятно, не согласится" - Reuters о предложении США о 30-дневном прекращении огня в Украинеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66001808-1255-487c-9ab0-116c6df7b453/conversions/a373002a-e660-461f-9545-31a03d5ba81b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66001808-1255-487c-9ab0-116c6df7b453/conversions/a373002a-e660-461f-9545-31a03d5ba81b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66001808-1255-487c-9ab0-116c6df7b453/conversions/a373002a-e660-461f-9545-31a03d5ba81b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/66001808-1255-487c-9ab0-116c6df7b453/conversions/a373002a-e660-461f-9545-31a03d5ba81b-xl-___webp_1920.webp 1920w
Путин, вероятно, не согласится с предложением США о 30-дневном прекращении огня в Украине, сообщает Reuters.
По словам высокопоставленного российского источника, Москва рассматривает это как ловушку и считает, что любые соглашения должны учитывать ее военные достижения и предусматривать гарантии.
"Путину будет трудно согласиться на это в нынешнем виде. У него сильная позиция, потому что Россия наступает", - отметил анонимный источник.
По его словам, в Кремле опасаются, что без гарантий безопасности позиции Москвы ослабнут, а Запад возложит на нее ответственность за срыв перемирия.
Другой источник считает, что инициатива США - это просто способ скрыть возобновление военной помощи Украине.