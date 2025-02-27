Президент России Владимир Путин заявил, что возобновившиеся контакты с администрацией США вселяют определенные надежды, сообщает ТАСС.

"Мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", - отметил Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России. По его словам, "именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы".

Путин также обратил внимание на то, что не всех устраивает возобновившийся диалог между РФ и США. "Мы понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог", - считает российский лидер. В связи с этим он заявил о необходимости использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.