3.59 BYN
3.17 BYN
3.32 BYN
Путин заявил, что возобновившиеся контакты с администрацией США вселяют определенные надежды
Президент России Владимир Путин заявил, что возобновившиеся контакты с администрацией США вселяют определенные надежды, сообщает ТАСС.
"Мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", - отметил Путин, выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России. По его словам, "именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы".
Путин также обратил внимание на то, что не всех устраивает возобновившийся диалог между РФ и США. "Мы понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. Эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог", - считает российский лидер. В связи с этим он заявил о необходимости использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.
В ходе своего выступления глава государства затронул тему роста количества терактов в России. По его словам, более половины террористических преступлений были спланированы и организованы украинскими спецслужбами.
"ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, и прежде всего это, конечно, борьба с международным терроризмом", - подчеркнул Путин, добавив, что решительно нужно бороться и с экстремизмом.
Он также поручил принять дополнительные меры для надежной защиты государственной границы России.