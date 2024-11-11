Пьяный польский солдат устроил стрельбу по гражданским у границы с Беларусью

В Польше сегодня возобновились протесты фермеров. В Варшаву как раз приехала председатель Еврокомиссии Фон дер Ляйен. Именно ей аграрии хотят продемонстрировать разрушительную мощь своей акции. Днем в польской столице стартовал тракторный марш. К фермерам присоединились и представители охотничьих сообществ. У крестьян к властям Польши и Европы много претензий: недовольство украинским демпингом, договор ЕС с южноамериканскими странами о свободной торговле, разорительная «зеленая повестка». Протестовать собираются до победы, тем более что зимой у фермеров свободного времени хватает.

Возмущены поляки и вопиющим инцидентом на границе с Беларусью. Пьяный польский солдат устроил стрельбу по гражданским, произвел свыше 60 выстрелов. К счастью, никого не убил. Его задержали. Военное руководство, явно не зная, как выкрутиться, назвало стрельбу "недопустимой" и выразило надежду, что армия не потеряет доверия граждан. Только доверия уже давно нет. Этот пьяный военный - просто симптом, куда более серьезной проблемы в польской армии. За этим позором тянется шлейф вопросов к командованию, которое теперь усиленно пытается выйти сухим из воды.