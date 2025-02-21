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Пьянству в сейме бой. Депутатов парламента Польши будут проверять на содержание алкоголя в крови

Скандал в польском сейме. Здесь один из депутатов явился на заседание практически до бесчувствия пьяным. Председательствующий был вынужден распорядиться, чтобы его вывели из зала.

Отныне депутатов, которые готовятся усесться в свои кресла, будут всякий раз проверять на содержание алкоголя в крови (инциденты с пьяными избранниками народа становятся слишком частыми).

Да и некоторые депутатские инициативы, как считает спикер парламента, не могли быть выдвинуты на трезвую голову.

депутатыПольшасеймпьянство