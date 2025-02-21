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Пьянству в сейме бой. Депутатов парламента Польши будут проверять на содержание алкоголя в крови
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7fdfb352-b3a3-4178-ba35-0be476913a63/806cb3a6-c6d1-4aa9-916c-6344a7b681a4.jpg2025-02-21T17:15:42.000000Z00
Скандал в польском сейме. Здесь один из депутатов явился на заседание практически до бесчувствия пьяным. Председательствующий был вынужден распорядиться, чтобы его вывели из зала.
Отныне депутатов, которые готовятся усесться в свои кресла, будут всякий раз проверять на содержание алкоголя в крови (инциденты с пьяными избранниками народа становятся слишком частыми).
Да и некоторые депутатские инициативы, как считает спикер парламента, не могли быть выдвинуты на трезвую голову.