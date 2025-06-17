Насколько затяжным окажется нынешнее обострение на Ближнем Востоке? Пять дней продолжаются кровавые ракетные дуэли между Израилем и Ираном. Под ударом - и гражданское население с обеих сторон. Речь идет о сотнях погибших мирных жителях в Иране, и о десятках - в Израиле. Количество пострадавших измеряется тысячами.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", из опасений скорого появления у Тегерана ядерного оружия - атаковал военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с ядерными разработками, а также на места размещения иранских генералов. Тревожное затишье - мир в напряженном ожидании иранского ответа. И поздним вечером той же пятницы Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции "Истинное обещание - 3".

По Израилю выпущены сотни ракет. Сирены воздушной тревоги звучат в ряде городов.

С тех пор стороны ежедневно обмениваются ракетными ударами, поражая не только военные объекты. Вот один из вражеских прилетов пришелся на штаб-квартиру Иранского телевидения, там - минимум трое погибших. Но работа продолжается.

Сегодня Иран применил новейшую баллистическую ракету - израильские военные не смогли отследить ее до попадания по цели. Поражены штаб-квартира разведывательной службы "Моссад" недалеко от Тель-Авива, атакована база Глилот военной разведки.

Тель-Авив грозит устроить новую - конспиративную - операцию, по сравнению с которой массовый подрыв пейджеров участников "Хезболла" в Ливане в прошлом году - покажется "почти простым", - раскрыл карты посол Израиля в США.

Исаак Герцог, президент Израиля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e74ec04f-8d86-4d96-89f9-cc318c9eda03/conversions/b2907820-bb34-492c-88e5-ccb6cc5f5b52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e74ec04f-8d86-4d96-89f9-cc318c9eda03/conversions/b2907820-bb34-492c-88e5-ccb6cc5f5b52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e74ec04f-8d86-4d96-89f9-cc318c9eda03/conversions/b2907820-bb34-492c-88e5-ccb6cc5f5b52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e74ec04f-8d86-4d96-89f9-cc318c9eda03/conversions/b2907820-bb34-492c-88e5-ccb6cc5f5b52-xl-___webp_1920.webp 1920w

Исаак Герцог, президент Израиля:

"Мы говорим только о руководстве Национальной революционной гвардии, их разведке и их военно-воздушных силах. Не дай бог, мы категорически не нацелены на гражданских лиц, в отличие от иранцев, которые все время целятся в гражданских. Хочу прояснить, мы не стремились к этой войне, мы не хотели этой войны".

Заявления же премьера еврейского государства президентским изречениям несколько противоречат: он угрожает расправой лично Верховному духовному наставнику Исламской Республики, внушая, что 80% иранцев якобы хотят свергнуть нынешнее руководство.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2805469a-cb08-4a52-8b0b-3bebf0cfcd98/conversions/54fc2a08-53c8-4ad8-aceb-31a846906bf2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2805469a-cb08-4a52-8b0b-3bebf0cfcd98/conversions/54fc2a08-53c8-4ad8-aceb-31a846906bf2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2805469a-cb08-4a52-8b0b-3bebf0cfcd98/conversions/54fc2a08-53c8-4ad8-aceb-31a846906bf2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2805469a-cb08-4a52-8b0b-3bebf0cfcd98/conversions/54fc2a08-53c8-4ad8-aceb-31a846906bf2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Устранение Верховного лидера Ирана приведет не к эскалации, а к завершению конфликта, который ведется против нас этим режимом на протяжении уже полувека. Он терроризирует всех на Ближнем Востоке, бомбит нефтеразработки саудитов, экспортирует терроризм, подрывную деятельность и саботаж повсюду. Ирану нужна бесконечная война. И он подводит нас к краю ядерной войны".

Подводные камни ирано-израильской войны

О какой ядерной войне говорит Нетаньяху? В отличие от Ирана Тель-Авив обладает ядерным оружием, хотя прямо это не подтверждает. И детали нынешнего ракетного противостояния с Ираном тщательно маскирует. В Израиле в данный момент действует жесточайшая цензура на съемки последствий иранских ударов.

Руслан Панкратов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9db40d1-221f-4a96-aa33-9e8a73320500/conversions/68a3e4a6-ec58-466f-8090-be24e85b3440-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9db40d1-221f-4a96-aa33-9e8a73320500/conversions/68a3e4a6-ec58-466f-8090-be24e85b3440-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9db40d1-221f-4a96-aa33-9e8a73320500/conversions/68a3e4a6-ec58-466f-8090-be24e85b3440-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9db40d1-221f-4a96-aa33-9e8a73320500/conversions/68a3e4a6-ec58-466f-8090-be24e85b3440-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"Интересно, как ведет себя Иран. Пока сдержано, хотя обменялись угрозами. Это тоже понятно. Дипломатию никто не отменял. Но, с другой стороны, хочется верить в то, что действительно у них хватит этих сил. Сейчас идет уже некое такое сглаживание, что они готовы выйти на новый этап переговоров по ядерной сделке. Хотя до этого было четко заявлено, что раз вы так себя ведете, то никаких больше переговоров нет. С другой стороны, опять же, мы здесь видим уши американцев, потому что был первый этап. Они обещали на своих условиях, как Дональд Трамп - мастер сделок, начинает опять прессовать и говорит, и ультимативно говорит, что вы должны делать".

Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ee0180-d551-46d3-8bd0-3947e8650ec2/conversions/d7f558d0-1820-4278-bbab-33e7bc171e36-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ee0180-d551-46d3-8bd0-3947e8650ec2/conversions/d7f558d0-1820-4278-bbab-33e7bc171e36-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ee0180-d551-46d3-8bd0-3947e8650ec2/conversions/d7f558d0-1820-4278-bbab-33e7bc171e36-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b4ee0180-d551-46d3-8bd0-3947e8650ec2/conversions/d7f558d0-1820-4278-bbab-33e7bc171e36-xl-___webp_1920.webp 1920w

Репортер: Что конкретно лучше, чем прекращение огня?

Дональд Трамп, президент США:

"Конец. Настоящий конец. Не прекращение огня. Конец. Или полностью сдаться, тоже нормально".

Репортер: Возможно ли это в ближайшие 24 часа?

Трамп: "Почему бы и нет? Это, конечно, возможно. Полный отказ, это возможно. Иран не может иметь ядерное оружие, это очень просто. Даже не нужно рассуждать. У них просто не может быть ядерного оружия".

Перед Вашингтоном сейчас стратегический выбор: либо поддержать союзника - Израиль - и взять на себя ключевую фазу удара, либо не вмешиваться и тем самым признать пределы применимости "безусловной поддержки" в реальной войне.

Го Цзякунь, официальный представитель МИД Китая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d2ba3b-b7ea-41d9-a148-eae9dd2e6b2f/conversions/a99d3fcf-509f-4545-a2f0-46681284dcd9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d2ba3b-b7ea-41d9-a148-eae9dd2e6b2f/conversions/a99d3fcf-509f-4545-a2f0-46681284dcd9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d2ba3b-b7ea-41d9-a148-eae9dd2e6b2f/conversions/a99d3fcf-509f-4545-a2f0-46681284dcd9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d2ba3b-b7ea-41d9-a148-eae9dd2e6b2f/conversions/a99d3fcf-509f-4545-a2f0-46681284dcd9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Го Цзякунь, официальный представитель МИД Китая:

"Китай призывает все заинтересованные стороны, особенно те страны, которые имеют особое влияние на Израиль, выполнить надлежащие обязанности и принять незамедлительные меры для смягчения напряженной ситуации и предотвращения распространения конфликта".