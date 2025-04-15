"Радио Свобода" приостановило вещание на русском языке в средневолновом диапазоне. Причина - нехватка финансирования. На какой срок - не уточняется.

В эти недели в суде Вашингтона проходят слушания о финансировании медикорпорации. Она пытается добиться от Агентства США по глобальным медиа перечисления примерно 70 млн долларов, уже выделенных Конгрессом США на финансовый 2025 год. Новое руководство агентства ранее заморозило перечисление денег в рамках кампании по сокращению государственных расходов и борьбой с неэффективным расходованием средств налогоплательщиков.