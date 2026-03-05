Ракетным ударом полностью уничтожено здание иранского вещательного агентства

Ракетным ударом было полностью уничтожено здание иранского вещательного агентства, откуда выходили в эфир сразу несколько телеканалов страны.

Американо-израильская коалиция не снижает интенсивность ударов по Ирану - в регион перебрасывают новые военно-транспортные самолеты США. Часть из них, похоже, с боеприпасами к системам ПВО, изъята у ВСУ. Зеленский уже пожаловался, что американцы не просто снижают поставки, но даже вывозят то, что уже было передано.

Эксперты в области нефтетрейдинга оценивают предположительные последствия войны для глобального рынка энергоресурсов как катастрофические. За неделю транзит через Ормузский пролив сократился на 90 %, а к настоящему моменту практически остановлен. Между тем, этим маршрутом вывозилось 20 % планетарной нефти, а также почти весь объем добычи Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.