Расходы США на операцию против Ирана превысили 55 млрд долларов

Война против Ирана уже обошлась Вашингтону в 55 млрд долларов. Сумма продолжает расти. Мира на Ближнем Востоке по-прежнему нет, но есть предпосылки.

Штаты продлили режим прекращения огня на 3-5 дней. Ньюсмейкер Трамп уверен, что дополнительное время необходимо Тегерану, чтобы они представили предложения для возобновления мирных переговоров в Пакистане. В противном случае "голубь мира" пообещал уничтожить энергетическую и транспортную инфраструктуру Ирана.

Напомним, накануне Тегеран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США в Исламабаде, которые были запланированы на 22 апреля. Причиной тому стали чрезмерные требования Вашингтона, которые превратили бы встречу в пустую трату времени.

