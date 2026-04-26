Расследование покушения на Трампа будет проводиться во главе с директором ФБР
Расследование покушения на американского президента будет проводиться во главе с директором ФБР. Тем временем в СМИ продолжают обсуждать инцидент. Некоторые источники критикуют охрану президента за недостаточную бдительность.
Сам же Трамп претензий к спецслужбам не имеет. Он заявил, что покушения на него удалось бы избежать, если бы бальный зал был построен на территории Белого дома. Он отметил, что нельзя допустить, чтобы что-либо помешало его строительству. По его словам, это помещение будет оснащено всеми необходимыми средствами безопасности.
Вооруженный 31-летний житель Калифорнии открыл стрельбу в лобби отеля Вашингтона, где проходил званый ужин с участием Президента США. Стрелок задержан.
Как пишут СМИ, правоохранителям он заявил, что хотел стрелять в чиновников администрации Трампа. В результате инцидента пострадал один из сотрудников спецслужб. По последним данным, он уже выписан из больницы.