Разница всего лишь 2 %. Немецкая оппозиция догоняет правящую партию Мерца

Согласно новым опросам, партия "Альтернатива для Германии" догоняет правящую ХДС. Оппозиция достигла отметки 25 %, в то время как у партии действующего канцлера 27 %.

Сам Мерц тоже терпит фиаско. 32 % опрошенных считают, что с момента его вступления в должность Германия изменилась к худшему, а 37 % не наблюдают вообще никаких изменений. Более того, 26 % ожидают, что партии уже скоро сравняются. Столько же избирателей верят, что "АдГ" вырвется вперед.