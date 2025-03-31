В Красноярском крае бушует ураган разрушительной силы

Разрушительный ураган невиданной силы обрушился на Красноярский край и Хакасию. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду. Стихия срывала кровли домов, ломала деревья и раздувала пожары.

Есть жертвы. В результате урагана погибла пожилая женщина, которую снесло ветром с третьего этажа. На территории Хакасии пострадало 11 человек. В республике введен режим ЧС.

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