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Разрушительные пожары в Лос-Анджелесе могли начаться с поджога

Разрушительные пожары в Лос-Анджелесе могли начаться в результате поджога. Полиция задержала подозреваемого, однако ни его личность, ни другие подробности пока не разглашаются.

По данным властей, уже погибли 10 человек. Ущерб от ЧП увеличился до 135-150 млрд долларов, пишут американские СМИ. На улицах Лос-Анджелеса задержаны 20 человек. Они подозреваются в мародерстве.

Метеорологи предупредили, что на следующей неделе ожидается усиление порывистого ветра и повышенный риск возникновения пожаров. Огнем уничтожено свыше 9 тыс. домов. Пользователи соцсетей делятся видео, на которых улицы превратились в пепелище - кадры больше похожи на фильм про апокалипсис.

Стив Гуттенберг, актер (США):

"Это самый страшный пожар, который я когда-либо видел в своей жизни. И только сегодня утром я по-настоящему осознал свое душевное состояние, потому что последние дни я был свидетелем такой трагедии. Я видел испуганных людей, людей в инвалидных колясках. Матери и отцы пытаются найти своих детей, у людей приступы тревоги, паники. Все эти дома позади меня сгорели дотла, дома, в которых семьи чудесно проводили время вместе со своими друзьями и родственниками".

Впрочем, люди остались не только без жилья, но и рискуют не получить деньги - многим из них страховщики отказывались предоставлять свои услуги. К примеру, только компания State Farm в 2024 году заявила о прекращении страхования 72 тыс. домов и квартир в штате. Причиной назвали слишком высокий риск лесных пожаров в регионе.

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