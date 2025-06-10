Разведка Ирана получила информацию об израильской ракетной программе

Иран заполучил доступ к данным о ракетной программе Израиля. Информацией планируют поделиться с антиизраильскими группировками. Об этом заявило иранское министерство разведки, сообщает РИА Новости.

Агентство Tasnim 7 июня передало, что министерство информации (разведки) Ирана якобы получило широкий перечень конфиденциальных документов об атомной сфере Израиля. На следующий день иранский министр информации (разведки) Исмаил Хатиб охарактеризовал документы как "целую сокровищницу разведывательной информации", которая позволит укрепить наступательный потенциал страны.

"Другая часть полученных документов связана с военной и ракетной программами (Израиля - ред.), а также технической документацией, имеющей отношение к проектам двойного научно-технического назначения", - говорится в заявлении министерства разведки.

Министерство сообщило, что полученные иранской разведкой документы содержат информацию о ядерной военной программе Израиля, а также "действующих и будущих программах", данные об ученых и руководителях, участвующих в этих проектах.

"Значительная часть документов будет использована вооруженными силами (Ирана - ред.), другой частью (Иран - ред.) поделится с дружественными странами, или же (она - ред.) будет предоставлена организациям и антисионистским (антиизраильским - ред.) группировкам", - отметило министерство разведки.