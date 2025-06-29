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Редкий змеевидный торнадо напугал жителей Южной Дакоты
Автор:Редакция news.by
"Извивающийся" торнадо напугал жителей Южной Дакоты. Это редкое змеевидное движение воронки связано с нестабильными ветровыми потоками, поясняют специалисты.
Еще один торнадо зафиксировала камера мобильного телефона жителя штата Миннесота. Торнадо перемещается через дорогу и надвигается на ближайший лесной массив. По состоянию на май, в США насчитали уже около 900 атмосферных вихрей, что значительно превышает норму.