Редкий змеевидный торнадо напугал жителей Южной Дакоты

Еще один торнадо зафиксировала камера мобильного телефона жителя штата Миннесота. Торнадо перемещается через дорогу и надвигается на ближайший лесной массив. По состоянию на май, в США насчитали уже около 900 атмосферных вихрей, что значительно превышает норму.