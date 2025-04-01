Рекорд со знаком минус: в Швеции 923 компании сообщили о банкротстве

В Швеции о своем банкротстве объявили 923 компании, что на 13 % выше показателя за тот же месяц 2024 года. Это максимальное количество для марта с 1994 года.

Особенно это коснулось сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, а также строительства и розничной торговли. Кроме того, в марте объявил о несостоятельности производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt и несколько его подразделений. Их совокупный оборот составлял более 500 млн долларов, а численность сотрудников - почти 5 тыс. человек.