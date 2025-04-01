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Рекорд со знаком минус: в Швеции 923 компании сообщили о банкротстве
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В Швеции о своем банкротстве объявили 923 компании, что на 13 % выше показателя за тот же месяц 2024 года. Это максимальное количество для марта с 1994 года.
Особенно это коснулось сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, а также строительства и розничной торговли. Кроме того, в марте объявил о несостоятельности производитель аккумуляторов для электромобилей Northvolt и несколько его подразделений. Их совокупный оборот составлял более 500 млн долларов, а численность сотрудников - почти 5 тыс. человек.
Эксперты рынка беспокоятся, что граждане предпочитают сохранять средства вместо того, чтобы потреблять. Рентабельность компаний находится под давлением, а глобальная неопределенность внушает тревогу.