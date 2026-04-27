Рекордный рост цен на топливо спровоцировал протесты в Лондоне

Терпение британцев на пределе. На фоне рекордного скачка цен на топливо в Лондоне на улицы массово вышли протестующие. Участники демонстраций - фермеры, водители грузовиков и партийные активисты. Люди обвиняют власть в бездействии.



По мнению активистов, в то время как по всему миру принимаются меры по урегулированию ценового кризиса, вызванного ближневосточным конфликтом, руководство Великобритании сидит сложа руки.



Для понимания, с начала войны в Иране стоимость бензина в Великобритании выросла почти на четверть, а дизеля и вовсе почти на 50 %. В связи с негативной динамикой активисты справедливо требуют разработки пакетов адресной помощи для британских граждан и снижения налогов.