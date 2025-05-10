Репрессивные акции. 70 протоколов за песни и запрещенную символику оформили в Латвии

В Латвии правоохранительные органы провели масштабные репрессивные акции против участников памятных мероприятий 9 мая. По данным местных СМИ, было составлено под 70 административных дел, 8 человек задержаны.



Основными поводами для преследования стали исполнение русских военных песен, использование георгиевских лент, цветочных композиций в цветах российского флага и советских наград, включая орден Красной Звезды.