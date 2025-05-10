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Репрессивные акции. 70 протоколов за песни и запрещенную символику оформили в Латвии
В Латвии правоохранительные органы провели масштабные репрессивные акции против участников памятных мероприятий 9 мая. По данным местных СМИ, было составлено под 70 административных дел, 8 человек задержаны.
Основными поводами для преследования стали исполнение русских военных песен, использование георгиевских лент, цветочных композиций в цветах российского флага и советских наград, включая орден Красной Звезды.
Наибольшее количество инцидентов зарегистрировано в Риге, где полиция работала в усиленном режиме. Как сообщают очевидцы, правоохранители особенно активно действовали у мемориалов советским воинам-освободителям. За демонстрацию запрещенной символики нарушителям грозят штрафы до 350 евро.