Reuters: Индия и ЕС очень близки к подписанию торгового соглашения

ЕС обещает 26 января завершить согласование с Индией соглашения о свободной торговле. В Брюсселе анонсируют этот договор как совершенно революционный и позволяющий создать единый рынок емкостью в 2 млрд потребителей. С учетом подписанного ранее соглашения с МЕРКОСУР Европа явно намерена стать новым центром экономической глобализации, за бортом которой остаются Соединенные Штаты.

Насколько соответствуют европейские лидеры масштабу подобной задачи, судить сложно. Договор с МЕРКОСУР еще не начал действовать. Против него энергично борются аграрии ЕС, но при этом поддерживают автоконцерны Германии.



Подробности договора о беспошлинной торговле ЕС с Индией пока не обнародованы. Официальный Дели уже отменил тарифы на импорт европейского сыра и вина. Правда, в рационе среднего индийца эти продукты играют незначительную роль.



В общем, продажи премиальных вина и сыра в Индию вряд ли спасут аграриев ЕС от разорения. А сельхозимпорт из южноамериканских стран, входящих в союз МЕРКОСУР, сулит европейским фермерам как раз неизбежное банкротство.