Reuters: Израиль на грани нападения на Иран, осталось несколько дней

Ситуация на Ближнем Востоке накаляется. Израиль на грани нападения на Иран, до этого осталось несколько дней, сообщает Reuters.

США ожидают, что Иран может нанести ответный удар по определенным американским объектам в соседнем Ираке. Госдеп уже предписал части сотрудников американского посольства покинуть арабскую страну. Также глава Пентагона Хегсет разрешил добровольный отъезд членов семей американских военнослужащих с Ближнего Востока. Все базы США приведены в состояние полной боевой готовности.

Тем не менее спецпосланник Трампа Уиткофф по-прежнему планирует встретиться с представителями Ирана для проведения очередного раунда переговоров по ядерному досье Тегерана.