Reuters: Рейтинг одобрения Трампа опустился до 36 %

Все более странные и нелогичные высказывания, а также поведение президента США Дональда Трампа вызывают у американцев серьезную озабоченность. Как сообщает Reuters, согласно опросу, рейтинг одобрения американского лидера остается на минимальном уровне - около 36 %.

При этом на фоне войны с Ираном и резких заявлений Трампа многие американцы выражают сомнения в его уравновешенности: лишь 26 % считают президента "спокойным", при этом даже среди республиканцев мнения разделились. Более половины опрошенных также полагают, что умственные способности хозяина Белого дома ухудшились за последний год.