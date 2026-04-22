Reuters: Рейтинг одобрения Трампа опустился до 36 %
Все более странные и нелогичные высказывания, а также поведение президента США Дональда Трампа вызывают у американцев серьезную озабоченность. Как сообщает Reuters, согласно опросу, рейтинг одобрения американского лидера остается на минимальном уровне - около 36 %.
При этом на фоне войны с Ираном и резких заявлений Трампа многие американцы выражают сомнения в его уравновешенности: лишь 26 % считают президента "спокойным", при этом даже среди республиканцев мнения разделились. Более половины опрошенных также полагают, что умственные способности хозяина Белого дома ухудшились за последний год.
Опрос фиксирует и общее недовольство политикой Трампа. Лишь четверть американцев считают удары по Ирану оправданными или повышающими безопасность страны. При этом рост цен на топливо лишь усиливает критику в адрес американского лидера.