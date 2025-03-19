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Reuters: США прекратили ряд контрразведывательных операций в отношении России
Несколько агентств национальной безопасности США прекратили скоординированные контрразведывательные операции в отношении РФ, поскольку администрация Дональда Трампа стремится к урегулированию конфликта в Украине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Reuters.
Бывший президент Джо Байден в прошлом году приказал своей команде по национальной безопасности создать рабочие группы для мониторинга приписываемых Западом России гибридных операций. Был разработан план под руководством Совета национальной безопасности (СНБ), который включал в себя участие по меньшей мере семи агентств национальной безопасности в работе с европейскими союзниками с целью предотвращения заговоров, якобы нацеленных на Европу и США.
По словам бывших американских чиновников, перед инаугурацией Трампа его новая администрация была проинформирована чиновниками Байдена об усилиях и настоятельно рекомендовала им продолжать работу групп. Однако с тех пор, как Трамп вступил в должность 20 января, большая часть их деятельности зашла в тупик, отмечает Reuters.
Действующие и бывшие чиновники заявили, что регулярные встречи между Советом национальной безопасности и представителями европейских органов национальной безопасности стали нерегулярными, а СНБ также прекратил официальную координацию усилий между агентствами США, в том числе с ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом.
В прошлом месяце ФБР прекратило попытки противодействовать вмешательству в выборы США со стороны иностранных противников, включая Россию, и отправило в отпуск сотрудников, работавших над этим вопросом в Министерстве внутренней безопасности.
Неясно, в какой степени США все еще делятся разведданными, связанными с диверсионной кампанией, с европейскими союзниками.
Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер заявила, что у нее нет конкретной информации, которой она могла бы поделиться, когда ее спросили о приостановке некоторых встреч по обмену разведданными. Она сказала, что ЕС координирует свои действия с НАТО по противодействию гибридным угрозам, которые охватывают все: от физического саботажа критически важной инфраструктуры до кампаний по дезинформации.
Пауза в межведомственных усилиях произошла на фоне того, что Трамп меняет политику США в отношении Европы и Украины, обращает внимание Reuters. Президент США заявлял, что конфликт в Украине необходимо завершить, так как он может перерасти в Третью мировую войну. Также он говорил, что улучшение отношений с Россией отвечает стратегическим интересам Америки.
Отвечая на вопрос о приостановке работы Вашингтона по отслеживанию кампании гибридной войны, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа пытается избавиться от "всего неэффективного, коррумпированного и неправдоподобного", что, по его словам, "понятно". Он добавил, что обвинения Запада в том, что Россия совершает диверсии в США и Европе, "пусты и эфемерны" и не доказаны.