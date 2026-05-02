Reuters: Трамп увеличивает пошлины на европейские авто до 25 %
Автор:Редакция news.by
США усиливают давление на европейский автопром. Как сообщает Reuters, Трамп увеличивает размер пошлин на европейские автомобили. Речь о повышении тарифов с 15 до 25 %.
Объясняя свое решение, глава Белого дома ссылается на то, что Евросоюз не соблюдает условия торгового соглашения с Вашингтоном. По словам Трампа, повышение пошлин вынудит европейских автопроизводителей быстрее переносить производство в США.
Данный шаг уже вызвал резкую критику со стороны некоторых европейских политиков: они призывают Еврокомиссию проявить твердость и ввести ответные меры.