Reuters: Трамп увеличивает пошлины на европейские авто до 25 %

США усиливают давление на европейский автопром. Как сообщает Reuters, Трамп увеличивает размер пошлин на европейские автомобили. Речь о повышении тарифов с 15 до 25 %.

Объясняя свое решение, глава Белого дома ссылается на то, что Евросоюз не соблюдает условия торгового соглашения с Вашингтоном. По словам Трампа, повышение пошлин вынудит европейских автопроизводителей быстрее переносить производство в США.