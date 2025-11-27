Reuters: В Курдистане дрон атаковал крупное иракское газовое месторождение

Неизвестный дрон атаковал крупнейшее газовое месторождение в Ираке, сообщает Reuters. Удар вызвал пожар, работа объекта остановлена. В результате удара пострадали несколько рабочих.

Огонь быстро распространился по инфраструктуре месторождения. Газовая подача на электростанции региона была полностью прекращена, что парализовало энергосистему.

По данным министерства энергетики, около 80 % электричества в Курдистане производится именно на газовых станциях, и теперь большая часть региона осталась без света.