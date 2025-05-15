Reuters: военный парад в Вашингтоне 14 июня будет стоить до 45 млн долларов

Стоимость проведения военного парада в Вашингтоне по случаю празднования 250-летия армии США и дня рождения президента страны Дональда Трампа, которые пройдут в один день - 14 июня, составит от 25 до 45 миллионов долларов, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

В начале мая армия США сообщила, что 14 июня проведет масштабный военный парад на улицах американской столицы города Вашингтон в честь своего 250-летия, участие в нем примут 6600 солдат, 50 воздушных судов и 150 наземных транспортных средств. Дата проведения парада совпадает с днем рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.

"Двойное празднование дня рождения президента США Дональда Трампа и 250-летия армии... будет стоить от 25 до 45 миллионов долларов", - пишет агентство.

Как уточняет агентство, эта сумма не включает стоимость ремонта дорог после прохода танков и уборки мусора.

Кроме того, по данным источников, на параде будет задействовано около двух десятков танков M1 Abrams.