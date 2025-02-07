Рейтер: администрация Трампа планирует сократить штат USAID почти на 97 %

Администрация Трампа планирует сократить штат USAID - Агентства США по международному развитию - почти на 97 %. Об этом информирует Рейтер.

В материале уточняется: на сегодня в агентстве работает более 10 тыс. специалистов по всему миру, но только 294 сотрудника смогут сохранить свои рабочие места.