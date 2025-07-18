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Рейтинги Стармера продолжают падать
Автор:Редакция news.by
Соцопросы в Великобритании указывают на полный крах репутации своего правительства.
Деятельность премьера одобряют лишь 12 % граждан, то есть недовольны Стармером 66 из каждых 100 британцев. Больше всего претензий у подданных к экономической и миграционной политике. Состояние дел в двух этих сферах характеризуются как провал и даже катастрофа.
Кир Стармер - абсолютный рекордсмен: за послевоенный период не было премьера, который добился бы таких плачевных рейтингов в столько сжатые сроки. Кабинет достоин называться "правительством народного недоверия", тем не менее он может, хоть и с критикой, дожить до следующих выборов в парламент 29-го года. Просто законных средств добиться отставки кабинета очень немного.
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