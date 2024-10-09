Режим ЧС объявлен во Флориде из-за приближающегося урагана "Милтон"

Режим чрезвычайной ситуации объявлен во Флориде в связи с приближающимся к юго-восточному побережью США ураганом "Милтон".

И хотя мощность стихии снижена до 4-й степени, власти штата призвали почти 6 млн жителей покинуть дома и эвакуироваться.

Местный департамент здравоохранения предупреждает, что вследствие подъема воды люди могут подвергнуться заражению потенциально опасной для жизни инфекцией. В частности, возрастет концентрация бактерий, вызывающих желудочно-кишечные заболевания.