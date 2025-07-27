Резня в Мичигане, расстрел в Нью-Мексико - всего за пару часов в США случились две вооруженные атаки

Сразу несколько вооруженных атак на случайных людей случилось в США за последние несколько часов.



В штате Мичиган неизвестный с холодным оружием совершил нападение на посетителей одного из супермаркетов. Пострадали 11 человек, многие были тяжело ранены.



А в штате Нью-Мексико один из студентов начал расстреливать своих соседей по общежитию: погиб подросток, несколько человек ранено.



Подобного рода атаки являются довольно обычным для Соединенных Штатов явлением: есть мнение, что причиной этому - доступность оружия и психозы, которые побуждают людей брать в руки оружие.