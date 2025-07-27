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Резня в Мичигане, расстрел в Нью-Мексико - всего за пару часов в США случились две вооруженные атаки
Автор:Редакция news.by
Сразу несколько вооруженных атак на случайных людей случилось в США за последние несколько часов.
В штате Мичиган неизвестный с холодным оружием совершил нападение на посетителей одного из супермаркетов. Пострадали 11 человек, многие были тяжело ранены.
А в штате Нью-Мексико один из студентов начал расстреливать своих соседей по общежитию: погиб подросток, несколько человек ранено.
Подобного рода атаки являются довольно обычным для Соединенных Штатов явлением: есть мнение, что причиной этому - доступность оружия и психозы, которые побуждают людей брать в руки оружие.