Результаты опроса: лишь 18 % немцев считают путь Германии верным

Впервые за 10 лет только 18 % немцев считают, что Германия идет верным путем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник и опрос исследовательской компании Ipsos.

"Даже не каждый пятый немец, а лишь 18 % считают… что Германия находится на верном пути. Такими пессимистичными настроения не были уже десять лет", - говорится в материале источника.

В исследовании отмечается, что 27 % респондентов позитивно оценивают состояние немецкой экономики, это на 11 % меньше по сравнению с 2023 годом.

Самыми серьезными проблемами немцы считают миграцию (35 % участников опроса), бедность и социальное неравенство (33 %) и инфляцию (31 %). На 10 % больше респондентов по сравнению с прошлым годом обеспокоены военными конфликтами (26 %). Немцы также озабочены проблемами, которые связаны с преступностью и насилием (25 %), изменением климата (21 %) и проблемами в системе здравоохранения (20 %). Все больше волнует жителей Германии экстремизм, его называют серьезной проблемой 21 % респондентов, что на 5 % больше, чем в 2023 году.