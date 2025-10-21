3.68 BYN
Результаты опроса: почти треть американцев не могут позволить себе отпуск
Автор:Редакция news.by
Социологическая служба "Статиста" провела опрос, который дал неожиданные результаты. Как оказалось, почти треть американцев не могут позволить себе отпуск: 29 % опрошенных по финансовым или иным причинам вынуждены работать год за годом, без перерыва.
В Канаде таких 28 %, в Японии - 26, а во Франции и Германии не покидает офисов круглый год каждый пятый работник.
Китай гораздо благополучнее, там вынужденными трудоголиками являются лишь 8 % опрошенных.
Ситуация, когда работник отказывает себе в отпуске, не нормальна и является признаком нездоровой экономики, именно поэтому отпуск в большинстве стран предусмотрен трудовым законодательством.