Результаты опроса: почти треть американцев не могут позволить себе отпуск

Социологическая служба "Статиста" провела опрос, который дал неожиданные результаты. Как оказалось, почти треть американцев не могут позволить себе отпуск: 29 % опрошенных по финансовым или иным причинам вынуждены работать год за годом, без перерыва.

В Канаде таких 28 %, в Японии - 26, а во Франции и Германии не покидает офисов круглый год каждый пятый работник.

Китай гораздо благополучнее, там вынужденными трудоголиками являются лишь 8 % опрошенных.