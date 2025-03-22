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Статистические данные о таянии льдов вызывают опасения
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4.12025-03-22T09:21:19.000000Z00
В ООН привели статистику таяния льдов в 2024 году. Результаты вызывают опасения. Во всех 19 ледниковых регионах мира наблюдалась потеря чистой массы. Всего растаяло порядка 450 млрд тонн.
На планете насчитывается более 275 тыс. ледников, которые содержат порядка 70 % мировых запасов пресной воды. Таяние вызывает серьезные проблемы, включая повышение уровня моря, угрозу водоснабжению и продовольственной безопасности миллионов людей по всему миру.
В ООН отметили, что изменение ситуации стало вопросом выживания.