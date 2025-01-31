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РФ и ОАЭ завершают переговоры о соглашении об избежании двойного налогообложения

Россия и Объединенные Арабские Эмираты завершают переговоры по соглашению об избежании двойного налогообложения.

Так страны взаимно утвердят налоговую ставку в размере 10 % на доходы от дивидендов, процентов и роялти. Это соглашение будет охватывать помимо государственных компаний и структур также частный бизнес и физических лиц.

Напомним, полтора года назад соглашение об избежании двойного налогообложения Россия подписала и с Оманом.

ОАЭРоссия