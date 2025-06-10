РФ и США промежуточно договорились перенести переговоры из Стамбула в свои столицы

Ему были заданы вопросы, подкрепляет ли нынешняя администрация США конкретными делами заявления о готовности выправлять отношения с Россией, а также о том, когда и где состоится очередной раунд консультаций по нормализации деятельности дипмиссий двух стран. "Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби", - ответил Дарчиев.