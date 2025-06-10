3.78 BYN
3.00 BYN
3.42 BYN
РФ и США промежуточно договорились перенести переговоры из Стамбула в свои столицы
- Важно
РФ и США приняли предварительное решение перенести переговоры о дипломатических "раздражителях" из Стамбула в свои столицы. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает ТАСС.
Ему были заданы вопросы, подкрепляет ли нынешняя администрация США конкретными делами заявления о готовности выправлять отношения с Россией, а также о том, когда и где состоится очередной раунд консультаций по нормализации деятельности дипмиссий двух стран. "Я уже говорил, что до выздоровления российско-американских отношений еще далеко, а сам процесс идет трудно и тормозится не только оппонентами Белого дома в лице "глубинного государства", но и "ястребами" в Конгрессе, где сложилось устойчивое антироссийское лобби", - ответил Дарчиев.
"Важно, однако, что движение вперед, хотя и вполне обратимое, все-таки есть и измеряется таким осязаемым результатом, как принятое в ходе последнего раунда консультаций 10 апреля сего года в Стамбуле предварительное решение перенести их в свои столицы", - подчеркнул он. "Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве", - добавил посол.