Rheinmetall и Anduril Industries вместе разработают новые модели ракет

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил соглашение о стратегическом партнерстве с американской военно-промышленной компанией Anduril Industries. Вместе они будут разрабатывать новые модели авиационных ракет Barracuda и многоцелевых беспилотников Fury. Также займутся организацией их производства в Европе.

Концерн рассчитывает на то, что европейская версия ракет будет недорогой и легкой в производстве. И планирует создать такой вариант дрона, который можно адаптировать под нужды разных европейских армий.