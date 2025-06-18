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Rheinmetall и Anduril Industries вместе разработают новые модели ракет
Автор:Редакция news.by
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключил соглашение о стратегическом партнерстве с американской военно-промышленной компанией Anduril Industries. Вместе они будут разрабатывать новые модели авиационных ракет Barracuda и многоцелевых беспилотников Fury. Также займутся организацией их производства в Европе.
Концерн рассчитывает на то, что европейская версия ракет будет недорогой и легкой в производстве. И планирует создать такой вариант дрона, который можно адаптировать под нужды разных европейских армий.
Совместная работа также будет включать разработку твердотопливных ракетных двигателей для европейских систем вооружения.