Рига построит армейский склад

Страны Балтии продолжают курс на милитаризацию. В Латвии построят очередной военный объект. На этот раз армейский склад в Кулдигском крае. На реализацию запланировано 100 млн евро.

Новый объект планируют разместить на территории площадью более 600 гектаров. Здесь предусмотрены склады, ангары, административные и вспомогательные здания, подъездные пути и инженерные коммуникации.