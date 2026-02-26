3.75 BYN
Рига построит армейский склад
Автор:Редакция news.by
Страны Балтии продолжают курс на милитаризацию. В Латвии построят очередной военный объект. На этот раз армейский склад в Кулдигском крае. На реализацию запланировано 100 млн евро.
Новый объект планируют разместить на территории площадью более 600 гектаров. Здесь предусмотрены склады, ангары, административные и вспомогательные здания, подъездные пути и инженерные коммуникации.
Строительство объекта намерены завершить не позднее 2030 года. Таким образом, в этом крае будет уже четыре военных объекта.