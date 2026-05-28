3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
Рига развернет мобильные подразделения для перехвата БПЛА на границе с РФ
Автор:Редакция news.by
Латвия усиливает пограничный дозор за дронами: все из-за частых залетов украинских беспилотников.
Рига хочет развернуть на границе с Россией мобильные подразделения для перехвата дронов. Такие группы перейдут в состояние готовности уже к началу июня 2026 года.
Каждое подразделение будет состоять из 4 военнослужащих на авто. Их оснастят специальными дронами-перехватчиками от местных латвийских производителей.