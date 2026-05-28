Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Рига развернет мобильные подразделения для перехвата БПЛА на границе с РФ

Латвия усиливает пограничный дозор за дронами: все из-за частых залетов украинских беспилотников.

Рига хочет развернуть на границе с Россией мобильные подразделения для перехвата дронов. Такие группы перейдут в состояние готовности уже к началу июня 2026 года.

Каждое подразделение будет состоять из 4 военнослужащих на авто. Их оснастят специальными дронами-перехватчиками от местных латвийских производителей.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинаБПЛАграницаЛатвия