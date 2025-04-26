3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Рискованные активы. Американский мультимиллиардер призывает избавляться от доллара
Против Трампа в его тарифной войне со всем миром открывается второй фронт - внутренний: бизнесмены-тяжеловесы, которые всегда старались ладить с политическим руководством США, поднимают голос против пошлин и протекционизма. Более того, они также осуждают империализм Трампа, который заимствует принципы "дипломатии канонерок" у своих предшественников, правивших в XIX веке.
Уоррен Баффет, миллиардер-инвестор:
"Торговля не должна становиться оружием. Мы добились невероятных успехов, начав практически с нуля. За 250 лет в истории не было ничего подобного. Но, по моему мнению, это большая ошибка, когда большинство из 7,5 млрд человек в мире нас не особенно любят, а 300 млн гордятся тем, как хорошо у нас все получается. Я считаю, что это неправильно и недальновидно. Я верю, что чем более процветающим становится остальной мир (и это вовсе не за наш счет), тем более процветающими будем и мы сами, тем безопаснее мы будем себя чувствовать, и тем спокойнее будут жить ваши дети в будущем!"
Мультимиллиардер Уоррен Баффет считается одним из самых выдающихся биржевых спекулянтов столетия. Он умудрялся делать деньги даже там и тогда, где их теряли все остальные. Теперь Баффет рекомендует коллегам-инвесторам избавляться от долларов и американских долговых обязательств, поскольку считает таковые рискованными активами.
Для Трампа подобные противники будут опаснее любых внешних врагов - ровно потому, что власть президента держится на поддержке крупного американского бизнеса.