Рискованные активы. Американский мультимиллиардер призывает избавляться от доллара

Против Трампа в его тарифной войне со всем миром открывается второй фронт - внутренний: бизнесмены-тяжеловесы, которые всегда старались ладить с политическим руководством США, поднимают голос против пошлин и протекционизма. Более того, они также осуждают империализм Трампа, который заимствует принципы "дипломатии канонерок" у своих предшественников, правивших в XIX веке.

"Торговля не должна становиться оружием. Мы добились невероятных успехов, начав практически с нуля. За 250 лет в истории не было ничего подобного. Но, по моему мнению, это большая ошибка, когда большинство из 7,5 млрд человек в мире нас не особенно любят, а 300 млн гордятся тем, как хорошо у нас все получается. Я считаю, что это неправильно и недальновидно. Я верю, что чем более процветающим становится остальной мир (и это вовсе не за наш счет), тем более процветающими будем и мы сами, тем безопаснее мы будем себя чувствовать, и тем спокойнее будут жить ваши дети в будущем!"