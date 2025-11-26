Ритмы Мьянмы: чем удивительна страна и почему там ценят Беларусь

Статус генконсульства Мьянмы в Минске повышен до посольства. Обсуждается и открытие белорусского представительства в этой южно-азиатской стране, договорились также об отмене виз.

А что едят, как работают и чем живут в этой стране, узнала Анастасия Бенедисюк.

Свежие кокосы в центре Янгона (Мьянма) можно найти каждый день, и для этого не нужно заходить в магазин. В торговой лавке на колесах на улице все имеется в свободном доступе.

фрукты в Янгоне news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af38da1-3227-49c9-b991-56484a775119/conversions/fc6703cc-e9ab-48ef-b8d0-2020f14333b5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af38da1-3227-49c9-b991-56484a775119/conversions/fc6703cc-e9ab-48ef-b8d0-2020f14333b5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af38da1-3227-49c9-b991-56484a775119/conversions/fc6703cc-e9ab-48ef-b8d0-2020f14333b5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0af38da1-3227-49c9-b991-56484a775119/conversions/fc6703cc-e9ab-48ef-b8d0-2020f14333b5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Две сестры владеют еще и стационарным магазинчиком. Говорят, продают там все по мелочи. Малый бизнес в стране развит хорошо, но главное, что объекты не пустуют. А уж если еда, то сразу с пылу с жару, если салон красоты - то ни свободного местечка.

Что касается женской красоты, то лучше брендовой косметики в Мьянме - танака (перетертая кора дерева) на лице. Считается, что и красиво, и для кожи полезно, и защищает от солнца.

Факт Мьянма по площади в три раза больше Беларуси, а по количеству населения больше чем в пять раз. По вере - в большинстве своем буддисты. Проживают 100 народностей.

Мьянма граничит с Индией, Китаем, Таиландом, Бангладеш и Лаосом. Страна - крупнейший импортер подержанных "японцев". За внешним дорожным хаосом скрывается очень продуманная система - госномера отличаются по цветам (кстати, в стране правостороннее движение и очень много праворульных машин). Красный - значит за рулем таксист, желтый - монах, черный - физлицо. А вот мотоциклы в Янгоне не встретить, потому что это единственный город в стране, где они запрещены.

Янгон был столицей Мьянмы до Нейпьидо. Сейчас это экономический центр, а еще по нему четко можно проследить исторический путь страны. Центральные кварталы созданы в стиле британской колониальной архитектуры как каждодневное напоминание о том, как важно вести самостоятельную политику, а если сотрудничать с кем-то, то на равных.

улицы Янгона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e410eed-dfbb-4b7f-a23a-c59e2a999bd9/conversions/24fa9d28-8f5e-4cc1-bf89-d9319c0eb870-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e410eed-dfbb-4b7f-a23a-c59e2a999bd9/conversions/24fa9d28-8f5e-4cc1-bf89-d9319c0eb870-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e410eed-dfbb-4b7f-a23a-c59e2a999bd9/conversions/24fa9d28-8f5e-4cc1-bf89-d9319c0eb870-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e410eed-dfbb-4b7f-a23a-c59e2a999bd9/conversions/24fa9d28-8f5e-4cc1-bf89-d9319c0eb870-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кхайн Кхайн Нвэ, генеральный секретарь Федерации ТПП Мьянмы:

"Бизнес делается не только для дружбы, но и для прибыли, поэтому мы активно сотрудничаем со многими соседними странами, и даже с теми, кто находится географически далеко. У Беларуси есть нужные нам продукты, а у Мьянмы - Беларуси. Например, у Беларуси есть МАЗ, а у нас - каучук, который достаточно высокого качества. Если Беларусь захочет покупать нашу резину, мы можем усовершенствовать наше производство и поставлять ее".

То же самое с продуктами питания. Основная выращиваемая культура в Мьянме - рис. Как оказалось, в стране очень любят молоко. Белорусское, правда, могут попробовать только сухое, потому что из-за слишком большого расстояния другое не доедет. Но сухое скоро будут покупать только белорусское, по крайней мере, на одном из заводов в Янгоне. На складе остались новозеландские капли, их используют и дальше.

сухое молоко в Мьянме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbbc62a0-d290-42d5-b0ac-48eee4420b57/conversions/88ff5faf-528c-470d-b853-10d9d4cf8fb9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbbc62a0-d290-42d5-b0ac-48eee4420b57/conversions/88ff5faf-528c-470d-b853-10d9d4cf8fb9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbbc62a0-d290-42d5-b0ac-48eee4420b57/conversions/88ff5faf-528c-470d-b853-10d9d4cf8fb9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dbbc62a0-d290-42d5-b0ac-48eee4420b57/conversions/88ff5faf-528c-470d-b853-10d9d4cf8fb9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"К тому же цена ниже, чем в Новой Зеландии. Экономия 200 долларов с 1 т. Закупать мы планируем много. На нашем заводе мы делаем из сухого молока сгущенку, а на соседних фабриках - чай с молоком и кофе. Переориентироваться на белорусское мы решили после визита нашего президента в Беларусь. Это он порекомендовал", - рассказал управляющий фабрикой У Ньи Ньи Шве.

И так говорили еще про белорусские тракторы. Действительно, сперва были визиты главнокомандующего Вооруженными силами, и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайна в Минск (он прилетал трижды), а потом что-то белорусское обязательно появлялось в Мьянме. Так опробовали, сравнили и выбрали лучшее.

Кья Со, директор отдела машиностроения и исследований Министерства сельского хозяйства Мьянмы:

"У нас действительно наблюдается дефицит тракторов. В основном мы используем произведенные в Индии, Таиланде и Китае. Белорусские хорошо себя зарекомендовали. К нам приезжали белорусы-специалисты, провели презентацию, рассказали об особенностях и обслуживании".

тракторы в Мьянме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80f38e65-f2bd-44ce-8be1-ca3b089d072d/conversions/196cbd9f-3242-4f5f-8061-3a13aa411d6b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80f38e65-f2bd-44ce-8be1-ca3b089d072d/conversions/196cbd9f-3242-4f5f-8061-3a13aa411d6b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80f38e65-f2bd-44ce-8be1-ca3b089d072d/conversions/196cbd9f-3242-4f5f-8061-3a13aa411d6b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80f38e65-f2bd-44ce-8be1-ca3b089d072d/conversions/196cbd9f-3242-4f5f-8061-3a13aa411d6b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тут же аграрии добавили, что нуждаются в качественных удобрениях, широкой линейке медицинского оборудования и лекарств. Сейчас белорусские медпрепараты проходят сертификацию, потом начнут фасовать. В планах есть полноценное производство. Для Беларуси - выход на рынок АСЕАН, для Мьянмы - ЕАЭС, ШОС, БРИКС.

Кроме риса, Мьянма также экспортирует природные ресурсы в разумных объемах, продукцию водного промысла и кофе в определенном объеме. Страна активно пытается экспортировать собственную продукцию в государства ЕАЭС, особенно в Беларусь.

Кстати, в Мьянме есть морепродукты, которых нет в Беларуси, поэтому их приходится закупать в других местах. "Если вы любите хорошие морепродукты, мы можем поставлять их в Беларусь. Несмотря на значительное расстояние, я думаю, что при транспортировке в Беларусь и Россию по железной дороге они смогут прибыть за две-три недели. Это будет очень удобно", - отметил Мин Аун Хлайн.

Мин Аун Хлайн news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d22c29e-ada3-4b9c-8663-1909e8cc47d9/conversions/2d647604-6ed1-40fb-be15-c16d5a81aa31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d22c29e-ada3-4b9c-8663-1909e8cc47d9/conversions/2d647604-6ed1-40fb-be15-c16d5a81aa31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d22c29e-ada3-4b9c-8663-1909e8cc47d9/conversions/2d647604-6ed1-40fb-be15-c16d5a81aa31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2d22c29e-ada3-4b9c-8663-1909e8cc47d9/conversions/2d647604-6ed1-40fb-be15-c16d5a81aa31-xl-___webp_1920.webp 1920w Мин Аун Хлайн

28 ноября 2025 года Президент Беларуси Александр Лукашенко благодарил Мин Аун Хлайна за гостеприимство и отношение ко всей делегаций, которая "приехала не туристами". Все двери в Мьянме для белорусов были открыты, и даже от Президентского дворца.

"Я никогда не сталкивался с землетрясением, поэтому был очень удивлен. Все потолочные панели и стены рухнули. Оно было очень сильным, обвалилось все. Это было очень страшно. Я был зажат среди обломков и не мог выбраться наружу. Меня буквально доставала спасательная бригада", - вспомнил о землетрясении, которое произошло в Мьянме генеральный директор Президентского дворца (Мьянма) Зо Зо У.

Мин Аун Хлайн рассказал, что глава Беларуси очень тепло относится к Мьянме и лично к нему, потому что Александр Лукашенко очень дружелюбен. "Он понимает Мьянму и текущую ситуацию в нашей стране. Господин Лукашенко является Президентом страны уже около 30 лет. Оглядываясь назад, я вижу, что Беларусь сильно изменилась. Я видел значительный экономический рост, и этого нельзя отрицать. С тех пор он был очень теплым и понимающим по отношению к нам. Я верю, что при условии полного сотрудничества мы вместе сможем не только укрепить дружбу Беларуси с Союзом Мьянма, но и внести свой вклад в его развитие", - резюмировал Мин Аун Хлайн.

Мин Аун Хлайн: Беларусь является надежным партнером Мьянмы "Речь идет не только о военной сфере, но и о других отраслях промышленности, а также сельском хозяйстве", - отметил исполняющий обязанности Президента Мьянмы 26.11.2025 22:16

Достигнуты договоренности и в образовании. Студенты из Мьянмы в основном выбирают технические и медицинские специальности. Вернувшись на родину, ценятся. Например, Чжо Минский отучился в БГУ, и теперь является личным переводчиком Мин Аун Хлайна.

Чжо Минский:

"Когда я был один месяц в Беларуси, а там все почти разговаривают на русском, я получал опыт. Благодаря Беларуси я улучшил свой уровень. Я очень люблю Беларусь, белорусов, потому что народ очень доброжелательный. Там у меня есть много друзей, поэтому меня называют Чжо Минский".

Белорусская журналист Анастасия Бенедисюк (слева) и Чжо Минский (справа) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9d6ad86-64d3-4100-a56f-3af393af280e/conversions/def7c972-d73f-4601-87e2-74ab4c618432-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9d6ad86-64d3-4100-a56f-3af393af280e/conversions/def7c972-d73f-4601-87e2-74ab4c618432-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9d6ad86-64d3-4100-a56f-3af393af280e/conversions/def7c972-d73f-4601-87e2-74ab4c618432-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9d6ad86-64d3-4100-a56f-3af393af280e/conversions/def7c972-d73f-4601-87e2-74ab4c618432-xl-___webp_1920.webp 1920w Белорусская журналист Анастасия Бенедисюк (слева) и Чжо Минский (справа)

Минский в Мьянме теперь не только Чжо, но и улица, причем одна из центральных столицы. На ней располагаются государственный экономический банк Мьянмы, несколько частных банков и городской рынок "Тири Мингала". Для местных теперь это стало новой достопримечательностью. Предлагают даже традицию, чтобы тракторы "Беларусь-М" ("Сделано в Мьянме") с конвейера проходили по улице Минской и дальше ехали в поля.