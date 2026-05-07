Роберт Фицо полетит в Москву на празднование Дня Победы в обход

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на воздушную блокаду.

Как сообщают СМИ, борт главы правительства проследует по маршруту через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию - они не стали препятствовать транзиту.

Ранее страны Прибалтики отказали Братиславе в предоставлении своего воздушного пространства, а Варшава и вовсе прибегла к политическому шантажу. Глава польского МИД Сикорский заявил, что условием для пролета станет поддержка Словакией общеевропейских усилий по кредиту для Украины.