3.78 BYN
2.83 BYN
3.33 BYN
Роберт Фицо полетит в Москву на празднование Дня Победы в обход
Автор:Редакция news.by
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полетит в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на воздушную блокаду.
Как сообщают СМИ, борт главы правительства проследует по маршруту через Чехию, Германию, Швецию и Финляндию - они не стали препятствовать транзиту.
Ранее страны Прибалтики отказали Братиславе в предоставлении своего воздушного пространства, а Варшава и вовсе прибегла к политическому шантажу. Глава польского МИД Сикорский заявил, что условием для пролета станет поддержка Словакией общеевропейских усилий по кредиту для Украины.
Сам же Фицо последовательно выступает против военной помощи Киеву и подчеркивает, что Братислава ограничится гуманитарной поддержкой.