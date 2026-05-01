Роберт Фицо выступил с резким заявлением в адрес недоброжелателей накануне визита в Москву
Премьер Словакии Роберт Фицо отметил праздник ударным трудом. В ночь на 1 мая он отработал смену в пекарне водителем-экспедитором. Всю ночь глава правительства загружал и разгружал автомобиль, который доставлял хлеб в магазины и больницы.
Политик традиционно отправляется 1 мая на производство. В 2024-м он отработал 8-часовую смену на автозаводе. В 2025 году собирался соблюсти традицию, но этому помешало покушение, которое Фицо пережил чудом.
Премьер Словакии выступил с резкой критикой своих оппонентов накануне визита в Москву на День Победы. Фицо подчеркнул, что не намерен отказываться от планов по участию в торжествах и не боится осуждения за прямые контакты с российским руководством.
Роберт Фицо, премьер-министр Словакии:
"Есть тьма желающих прийти ко мне и сообщить, что я встречаюсь с президентом России Владимиром Путиным и что мне делать этого не следует. Из-за встречи с ним меня все начинают критиковать. Но когда я приезжаю после нее, все в туалетах Брюсселя спрашивают меня: "А что он сказал?" Послушайте, герои, почему бы вам самим не съездить и не поговорить с ним? Мы все должны обсуждать разногласия с любыми людьми!"
Польша и страны Прибалтики уже закрыли свое воздушное пространство для самолета словацкого премьер-министра. Тем не менее Фицо полон решимости в Москву прибыть. При этом свой маршрут он врагам не сообщает, поскольку твердо уверен, что в Евросоюзе найдется множество влиятельных лиц, которые попытаются ему помешать.