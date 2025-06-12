Роскосмос: Россия планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне

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Россия планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне и исследовать Венеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Баканова.

"В задачах - создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне - фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы - единственная страна, посадившая на ней аппарат", - сообщил Баканов, его слова приводятся в телеграм-канале Роскосмоса.

По словам главы Роскосмоса, планируется масштабировать орбитальную группировку, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет и обеспечить покрытие каждой точки страны. Также планируется повысить точность системы ГЛОНАСС и усовершенствовать отечественные ракеты и космические корабли.