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Роскосмос: Россия планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне
Россия планирует развернуть первую ядерную электростанцию на Луне и исследовать Венеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роскосмоса Дмитрия Баканова.
"В задачах - создание новой Российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и развертывание первой ядерной электростанции на Луне - фундамента для будущих лунных баз. Будем исследовать Венеру. Именно мы - единственная страна, посадившая на ней аппарат", - сообщил Баканов, его слова приводятся в телеграм-канале Роскосмоса.
По словам главы Роскосмоса, планируется масштабировать орбитальную группировку, чтобы увеличить скорость широкополосного доступа в интернет и обеспечить покрытие каждой точки страны. Также планируется повысить точность системы ГЛОНАСС и усовершенствовать отечественные ракеты и космические корабли.
"Впереди - грандиозные цели. Нам предстоит реализовать такие проекты, которые требуют смелости, масштаба мысли и инженерного гения", - подчеркнул Баканов.