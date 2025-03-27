Беларусь и Россия готовятся к XII Форуму регионов

Плановая подготовка к XII Форуму регионов Беларуси и России продолжается. За всю историю его существования были заключены контракты на сумму 20,5 млрд руб. Последний, одиннадцатый форум дал цифру более 5 млрд.

Такой информацией поделился заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко на заседании оргкомитетов. Оно прошло в формате видеоконференции.

Беларусь и Россия уже вышли на новый уровень союзного строительства и готовы взаимодействовать еще интенсивнее. Двенадцатый по счету форум в конце июня примет Нижний Новгород. Беларусь традиционно занимает лидирующую позицию среди торгово-экономических партнеров этого российского региона.