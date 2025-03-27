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Беларусь и Россия готовятся к XII Форуму регионов
Плановая подготовка к XII Форуму регионов Беларуси и России продолжается. За всю историю его существования были заключены контракты на сумму 20,5 млрд руб. Последний, одиннадцатый форум дал цифру более 5 млрд.
Такой информацией поделился заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Хоменко на заседании оргкомитетов. Оно прошло в формате видеоконференции.
Беларусь и Россия уже вышли на новый уровень союзного строительства и готовы взаимодействовать еще интенсивнее. Двенадцатый по счету форум в конце июня примет Нижний Новгород. Беларусь традиционно занимает лидирующую позицию среди торгово-экономических партнеров этого российского региона.
Форум регионов впервые провели в 2014-м в Минске. Затем его по очереди принимали разные белорусские и российские города. В 2024 году диалоговая площадка собрала рекордное количество людей. Участников встречали сразу в трех городах - Новополоцке, Полоцке и Витебске. Города для встречи разные, а суть остается прежней: мы союзники, и точно знаем, куда двигаться дальше.