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Три землетрясения произошли в Кемеровской области России

Сразу три землетрясения произошли минувшей ночью в Кемеровской области России. Местные жители пишут в соцсетях, что ощутили несколько толчков, некоторые сообщают, что землетрясение сопровождалось грохотом.

В некоторых домах облетела штукатурка, повреждена мебель и потолки, а в магазинах с полок попадали товары. Очевидцы утверждают, что в Шерегеше огромная воронка, которая была там уже давно, от подземных толчков стала еще больше.

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