В России ожидается минимальный за 20 лет вылов тихоокеанских лососей

Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет.



В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов рыбы. Результат этого года 250 тыс. тонн лососевых - это в два раза меньше, чем в прошлом году (тогда было 600 тыс. тонн).



При этом дефицита деликатесов перед новогодними праздниками эксперты не ожидают, но потребление икры может упасть.