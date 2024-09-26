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В России ожидается минимальный за 20 лет вылов тихоокеанских лососей
Вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет.
В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов рыбы. Результат этого года 250 тыс. тонн лососевых - это в два раза меньше, чем в прошлом году (тогда было 600 тыс. тонн).
При этом дефицита деликатесов перед новогодними праздниками эксперты не ожидают, но потребление икры может упасть.
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