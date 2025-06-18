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Россия готова выступить посредником в конфликте Ирана и Израиля
Россия готова выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке. Это подтвердил Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
Скорейшее прекращение боевых действий между Израилем и Ираном является императивом. "Необходима активизация политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.
Еще одно заметное заявление: страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) готовы продолжать переговоры с Ираном по его ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Германии на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой.
Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы Соединенные Штаты участвовали в ударах Израиля по Ирану и стремится избежать вступления в конфликт. С таким утверждением выступила газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Основная идея Трампа "в отношении этого конфликта и большинства других" заключается в том, чтобы "торговать, а не воевать".