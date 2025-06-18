Россия готова выступить посредником в конфликте Ирана и Израиля

Россия готова выступить посредником в конфликте на Ближнем Востоке. Это подтвердил Президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

Скорейшее прекращение боевых действий между Израилем и Ираном является императивом. "Необходима активизация политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов, касающихся иранской ядерной программы", - говорится в сообщении.

Еще одно заметное заявление: страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) готовы продолжать переговоры с Ираном по его ядерной программе. Об этом заявил глава МИД Германии на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой.