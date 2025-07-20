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Россия и Иран проведут совместные учения в акватории Каспийского моря
Автор:Редакция news.by
Иран и Россия с 21 июля начнут морские учения CASAREX-2025 в акватории Каспийского моря. Маневры продлятся три дня и пройдут при участии ВМС двух стран, а также элитных подразделений Корпуса стражей исламской революции.
Целью учений заявлено повышение уровня морской безопасности и координации действий прикаспийских государств.
Мероприятия будут носить комбинированный характер и включат в себя поисково-спасательные операции. В маневрах также примут участие военные наблюдатели из других прикаспийских стран, что подчеркивает международное значение учений.