Россия и Украина договорились о пасхальном перемирии

Ежегодно православная Пасха напоминает о вечных ценностях и приносит надежду миллионам людей, в том числе и тем, кто оказался по разные стороны линии боевых действий. Чтобы верующие могли безопасно посетить богослужения, президент России объявил пасхальное перемирие.

Оно начнется 11 апреля в 16:00 и продлится до конца воскресенья, 12 апреля. Министру обороны и начальнику Генштаба России отданы указания остановить боевые действия на всех направлениях.

В Кремле выразили надежду, что Киев последует примеру Москвы. Зеленский уже подтвердил готовность к зеркальным шагам. В Кремле также накануне подчеркнули: пасхальное перемирие носит исключительно гуманитарный характер, ведь Светлое Христово Воскресение - святой праздник для всех православных.