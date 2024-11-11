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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150
150 российских военнослужащих возвращены в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
"30 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих.
Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в российском военном ведомстве.
В МО РФ добавили, что посреднические усилия гуманитарного характера для возращении россиян из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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