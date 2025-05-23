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Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными

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Россия и Украина провели первый этап масштабного обмена пленными, сообщили в Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

"23  мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", - отметили в ведомстве.

Сейчас российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Беларуси. Затем всех возвращенных из плена доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

"Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни", - добавили в Минобороны.

Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.

Украинаобмен пленнымиРоссия