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Россия направила приглашение послу США посетить парад Победы 9 мая в Москве
Администрация президента России пригласила на парад Победы в Москве 9 мая посла США в РФ Линн Трейси. Такую информацию предоставил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает sputnik.by.
По его словам, на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади приглашены главы всех аккредитованных в России дипломатических представительств.
"Приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, мы увидим 9 мая", - сказал помощник президента РФ.
Юрий Ушаков также отметил, что на параде будут присутствовать ветераны из США и ряда других стран, в частности из Израиля.
Иностранные лидеры и парадные расчеты
Как сообщил помощник главы РФ, на Параде Победы ожидается присутствие 29 иностранных лидеров. Приглашены и руководители оборонных ведомств ряда государств.
"Мы ожидаем, что 34 страны направят представителей своих министерств обороны", - сказал Ушаков.
Он также назвал "очень важным", что на параде в честь 80-й годовщины Победы по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран.
В частности, это будут расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, уточнил Ушаков.