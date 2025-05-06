Россия направила приглашение послу США посетить парад Победы 9 мая в Москве

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b65650dd-980a-4559-bc03-a6b3f3449e81/conversions/a5c8ed45-a6f8-4779-a837-899d679c0c46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b65650dd-980a-4559-bc03-a6b3f3449e81/conversions/a5c8ed45-a6f8-4779-a837-899d679c0c46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b65650dd-980a-4559-bc03-a6b3f3449e81/conversions/a5c8ed45-a6f8-4779-a837-899d679c0c46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b65650dd-980a-4559-bc03-a6b3f3449e81/conversions/a5c8ed45-a6f8-4779-a837-899d679c0c46-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Администрация президента России пригласила на парад Победы в Москве 9 мая посла США в РФ Линн Трейси. Такую информацию предоставил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает sputnik.by.

По его словам, на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади приглашены главы всех аккредитованных в России дипломатических представительств.

"Приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, мы увидим 9 мая", - сказал помощник президента РФ.

Юрий Ушаков также отметил, что на параде будут присутствовать ветераны из США и ряда других стран, в частности из Израиля.

Иностранные лидеры и парадные расчеты

Как сообщил помощник главы РФ, на Параде Победы ожидается присутствие 29 иностранных лидеров. Приглашены и руководители оборонных ведомств ряда государств.

"Мы ожидаем, что 34 страны направят представителей своих министерств обороны", - сказал Ушаков.

Он также назвал "очень важным", что на параде в честь 80-й годовщины Победы по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран.