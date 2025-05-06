Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Россия направила приглашение послу США посетить парад Победы 9 мая в Москве

Изображение
Фото: sb.by

Администрация президента России пригласила на парад Победы в Москве 9 мая посла США в РФ Линн Трейси. Такую информацию предоставил помощник российского лидера Юрий Ушаков, сообщает sputnik.by.

По его словам, на парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади приглашены главы всех аккредитованных в России дипломатических представительств.

"Приглашение направлено и американскому послу. Будет ли она присутствовать на параде, мы увидим 9 мая", - сказал помощник президента РФ.

Юрий Ушаков также отметил, что на параде будут присутствовать ветераны из США и ряда других стран, в частности из Израиля.

Иностранные лидеры и парадные расчеты

Как сообщил помощник главы РФ, на Параде Победы ожидается присутствие 29 иностранных лидеров. Приглашены и руководители оборонных ведомств ряда государств.

"Мы ожидаем, что 34 страны направят представителей своих министерств обороны", - сказал Ушаков.

Он также назвал "очень важным", что на параде в честь 80-й годовщины Победы по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран.

В частности, это будут расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, уточнил Ушаков.

СШАпарад ПобедыМосква